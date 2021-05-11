Су-27 сопроводили самолеты ВВС Франции над Черным морем (видео)

Французские самолеты приближались к госгранице России

Во вторник Минобороны распространило кадры обнаружения над нейтральными водами Черного моря воздушных целей, которые приближались к государственной границе России.

В воздух были подняты Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне Южного военного округа. Экипажи наших истребителей определили непрошенных гостей как самолеты тактической авиации "Мираж-2000" ВВС Франции и сопроводили их над Черным морем, отмечает "ТВ Центр".

Нарушения российской границы не допущено. Полет Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

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