"Нападение огромного монстра": Ухань накрыл мощный ураган

В городе затопило дороги
Китайский Ухань оказался во власти мощного урагана и проливного дождя. Ветер был настолько сильный, что срывал крыши со зданий и сбивал с ног редких прохожих, которые отважились выйти на улицу, отмечает "ТВ Центр".
От стихии люди прятались в ближайших домах и торговых центрах. Дороги превратились в бурные реки, затоплены сотни зданий и сооружений. В социальных сетях ураган сравнивают с нападением огромного злого монстра, вспоминая культовый фильм "Годзилла".
Информации о пострадавших пока не поступало. Уже известно, что подобного катаклизма в Ухане не было последние полвека.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram