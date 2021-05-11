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"Нападение огромного монстра": Ухань накрыл мощный ураган

09:28
  • вторник
  • 11 мая 2021

В городе затопило дороги

Китайский Ухань оказался во власти мощного урагана и проливного дождя. Ветер был настолько сильный, что срывал крыши со зданий и сбивал с ног редких прохожих, которые отважились выйти на улицу, отмечает "ТВ Центр".
11 человек стали жертвами мощного урагана в Китае

От стихии люди прятались в ближайших домах и торговых центрах. Дороги превратились в бурные реки, затоплены сотни зданий и сооружений. В социальных сетях ураган сравнивают с нападением огромного злого монстра, вспоминая культовый фильм "Годзилла".

Информации о пострадавших пока не поступало. Уже известно, что подобного катаклизма в Ухане не было последние полвека.

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