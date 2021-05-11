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Москва раскрыла сценарии биологической атаки США на Россию

08:23
  • вторник
  • 11 мая 2021

Число лабораторий у российских границ постоянно растет

США навязывают своим союзникам программы биологических исследований, которые преследуют военные цели. Эта деятельность прикрывается лозунгами "нераспространения оружия массового поражения", сообщил первый замсекретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.
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Об увеличении числа биологических лабораторий в мире ранее заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев. По его словам, их количество растет, как на дрожжах – причем в основном у границ России и Китая. И все они находятся под контролем США.  Есть веские основания предполагать, что там разрабатывают биологическое оружие.

"В последние годы США и их союзники по НАТО значительно активизировали биологические исследования во многих государствах мира. Для каждой страны США разрабатывают индивидуальные планы работ исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения", — подтвердил эту информацию в интервью РИА Новости Юрий Аверьянов.

Замсекретаря Совбеза России подчеркнул, что ради этого Вашингтон жестко навязывает своим союзникам различные программы. В их числе – двусторонние программы "Совместные биологические обязательства" и "Совместное сокращение угроз", а также так называемое "Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения".

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