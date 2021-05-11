Вторник в Москве станет самым теплым днем с начала мая

В столице будет тепло, но пасмурно

В Москве во вторник, 11 мая, ожидается небольшая облачность и потепление. Воздух в городе прогреется до +22 градусов – это станет самой высокой температурой с начала месяца, заявил синоптик Михаил Леус.

"Сегодня небольшая облачность, без осадков. В столице плюс 20-22, в Подмосковье плюс 18-23 градусов тепла. Это у нас будет самый тёплый день с начала мая", - рассказал эксперт.

Он добавил, что ветер будет ветер северо-восточный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление значительно превысит норму и поднимется до 756 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

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