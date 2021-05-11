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Россияне назвали самые уважаемые профессии

09:04
  • вторник
  • 11 мая 2021

Первое место досталось врачам

Самой уважаемой профессией является специальность врача – так считают 59% россиян, показал опрос сервиса "Работа.ру". Следом идет специальность учителя – за нее проголосовали 40% респондентов.

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38% опрошенных назвали почетным труд спасателей, 27% выразили уважение к пожарным, а 26% — к учёным. 22% россиян заявили об уважении к военнослужащим, 19% выделили работу инженеров, 14% — лётчиков и машинистов, 13% — строителей, а 12% — шахтёров.

Также некоторые респонденты выбирали вариант "Другое" - люди признались, что уважают представителей всех профессий.

Исследование проводилось во всех регионах страны, в нем приняли участие свыше 5 тысяч человек, передает RT.

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