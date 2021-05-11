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Россиянам пообещали неделю аномального тепла

08:52
  • вторник
  • 11 мая 2021

Норма будет превышена на 12 градусов

Аномально теплая погода установится на текущей неделе по всей территории России. В некоторых регионах показатели будут превышены на 12 пунктов.  Теплее нормы будет в центре Европейской России, в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Сибири. При этом в Северо-Западном федеральном округе будет теплее, чем в центре, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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"В первой половине недели в Северо-Западном федеральном округе (в Новгородской, Ленинградской, Вологодской, Калининградской) температура будет выше, чем в Москве. Связано это с тем, что помимо антициклональной погоды, которая предполагает прогрев подстилающей поверхности, там еще перенос теплых воздушных масс", — сообщил Вильфанд.

По данным синоптика, в регионах Северо-Запада воздух прогреется до +21-25 градусов, в центре Европейской России – от +19 до +25.

В Башкирии, Самарской, Пермской и Оренбургской области температура превысит норму на 12 пунктов - градусники покажут от +27 до +32 градусов. Такая же картина в Приволжском федеральном округе, а на Урале и в Западной Сибири температура будет на шесть–восемь градусов выше нормы, передает РИА Новости.

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