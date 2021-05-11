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Сергунина: На ВДНХ вернули легендарный фотопортрет Юрия Гагарина

08:46
  • вторник
  • 11 мая 2021

Он был демонтирован в середине 2010-х годов

Знаменитый фотопортрет Юрия Гагарина с белой голубкой в руках вернулся на свое историческое место в подкупольную часть павильона №34 "Космос" на ВДНХ. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"Так шаг за шагом возрождается история ВДНХ, восстанавливается изначальный облик и былая красота архитектурных памятников комплекса", - сказала Сергунина, напомнив, что в 2018 году после реставрации в павильоне "Космос" открылся центр "Космонавтика и авиация".

Диаметр панно, на котором напечатан портрет Гагарина, составляет 10 метров. Оно появилось на ВДНХ в 1983 году и просуществовало до середины 2010-х годов. Сам снимок был сделан 7 мая 1961 года в Болгарии.

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