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Путин внес законопроект о выходе из Договора по открытому небу

08:57
  • вторник
  • 11 мая 2021

США вышли из Договора осенью прошлого года

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

9 мая президент назначил замминистра иностранных дел Сергея Рябкова официальным представителем по вопросу денонсации Договора по открытому небу при его рассмотрении в палатах Федерального Собрания.

Договор по открытому небу был заключен в 1992 году. Участники соглашения получили возможность совершать разведывательные полеты над территорией друг друга для контроля за военной деятельностью. В ноябре 2020 года из ДОН вышли США. В ответ Россия запустила процедуру по выходу из Договора.

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