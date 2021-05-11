Врач назвала способ выявить рак крови на ранней стадии

Есть шанс вовремя заметить проблему и начать лечение
Внимание к результатам анализа крови может помочь вовремя заметить и предотвратить онкологию. На какие показатели для этого нужно смотреть особенно пристально, рассказала врач-гематолог Юлия Ненашева.
Она отметила, что высокий гемоглобин и высокие эритроциты могут указывать на анемию и быть маркерами предонкологии. В таком случае пациенту стоит незамедлительно обратиться за помощью к врачу и начать необходимое лечение. Также на заболевание может указывать и высокий уровень тромбоцитов и лейкоцитов.
"Точно так же, как и слишком низкие лейкоциты могут служить показателем онкогематологического заболевания. При низких лейкоцитах человека может ничего не беспокоить — это доброкачественная нейтропения. Как правило, лечения это не требует. Это безопасно для человека", - подчеркнула Ненашева.
Врач рекомендовала сдавать кровь на анализы хотя бы раз в год, чтобы держать свое здоровье под контролем, передает "Пятый канал".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram