Звезда "Папиных дочек" объяснила, почему не стала дружить с "экранными сестрами"

Девушка не общается с бывшими коллегами

Екатерина Старшова, исполнившая роль Пуговки в сериале "Папины дочки", объяснила, по какой причине не стала поддерживать общение с коллегами по съемкам.

Девушка заявила, что ее карьера актрисы закончена, и сейчас она совершенно другой человек, нежели была во время работы над сериалом. В настоящее время Старшова относится к "Папиным дочкам" как к чему-то, что произошло вовсе не с ней. При этом она подчеркнула, что дело вовсе не в том, что работа была не в радость – девушка устала от постоянных напоминаний о ее экранной героине.

"Я уже совсем другая, я уже давно не снимаюсь. Отвечу сразу на популярный вопрос — я не общаюсь со звездами "Папиных дочек", видимо, разница в возрасте берет свое", - добавила Старшова.

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