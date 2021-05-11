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Генсек ООН призвал сотрудников прививаться "Спутником V"

09:24
  • вторник
  • 11 мая 2021

Гутерриш дал интервью российским СМИ в преддверии визита в Москву

Сотрудников Организации Объединенных Наций призвали прививаться от коронавируса российской вакциной "Спутник V". По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, его коллегам следует отдать предпочтение препарату российской разработки в тех странах, где его применение одобрено.
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"Мы призываем наших сотрудников, которые работают в тех странах, где прививают "Спутником", прививаться этой вакциной", - заявил Гутерриш в интервью российским СМИ в преддверии визита в Москву.

Гутерриш рассказал журналистам и о своих планах на время пребывания в российской столице. Генсек ООН сообщил, что проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Гутерриш намерен обсудить с российским министром перспективы урегулирования конфликтов в горячих точках – в том числе в Ливии, Сирии, Йемене, Афганистане и на Украине, передает ТАСС.

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