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Число погибших в результате ударов по Сектору Газа превысило 20 человек

11:51
  • вторник
  • 11 мая 2021

Израильско-палестинский конфликт перешел в горячую фазу

Этой ночью Израиль и Сектор Газа вновь обменялись ракетными ударами. Палестинские радикалы выпустили 200 снарядов в сторону еврейского государства. Военные в ответ атаковали более сотни целей на территории анклава. Есть жертвы, счёт раненым идёт на сотни. Иерусалим охватили беспорядки.
Сотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильтянами в Иерусалиме

Явно недоброе утро. Израильский город Ашкелон. Спасательные службы осматривают жилой дом, пострадавший от авиаударов - ищут под завалами людей. По последним данным, ранения здесь получили шестеро человек.

В Секторе Газа десятки строений разрушены до основания. Известно о по меньшей мере 20 погибших, почти половина из которых - дети. Сотни пострадали. Обстрелы с обеих сторон не прекращались более 10 часов.

Все началось накануне вечером, когда "Бригады Аль-Кассам" дали залп в сторону Иерусалима. Шесть ракет упали на подлете, одну сбил израильский "железный купол". Пуск противоракеты застал врасплох журналистов прямо в эфире.

Одновременно Сектор Газа обстреливает города Сдерот и Ашкелон. Тель-Авив обещает жесткий ответ. "Террористические организации в Газе пересекли красную линию и атаковали нас ракетами. Им придется заплатить высокую цену", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Как заявляют военные, с территории анклава выпущены не менее двух сотен снарядов. В ответ - с беспилотников, вертолетов и истребителей - Израиль атакует военные объекты ХАМАСа. Поражает 140 целей в Секторе Газа. Сообщается, что ликвидированы полтора десятка палестинских радикалов.

Противостояние шло и на земле. Еврейское государство как раз отмечало день Иерусалима - дату, когда восточная часть города перешла под контроль Израиля. Для палестинцев это не праздник, наоборот - национальная трагедия. Чтобы избежать кровопролития, евреям даже запретили посещать священную площадь перед мечетью. Не помогло - досталось израильским силовикам, охранявшим порядок. В полицейских летели камни, арматура. Те отвечали резиновыми пулями и слезоточивым газом. Пять сотен человек получили ранения. Столкновения переместились даже в мечеть. А рядом вспыхнул пожар.

Противостояние мусульман и евреев в очередной раз обострилась в конце апреля - после того, как сразу несколько арабских семей решили выселить из палестинского района в Иерусалиме. Шаг настолько несвоевременный и провокационный, что осудил его даже Вашингтон, обычно выступающий на стороне Тель-Авива.

Поддержали палестинцев - и это уже традиционно - мусульмане во многих странах. Президент Турции обвинил Израиль в терроре. А его соотечественники вышли на митинги в Анкаре и Стамбуле.

Сейчас 80-километровый участок на границе Израиля с Сектором Газа объявлен зоной чрезвычайного положения. Там закрыты школы и сады, торговые центры, ограничено движение транспорта. Военные утверждают, что это противостояние  в стране надолго.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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