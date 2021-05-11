Число погибших в результате ударов по Сектору Газа превысило 20 человек

Израильско-палестинский конфликт перешел в горячую фазу

Этой ночью Израиль и Сектор Газа вновь обменялись ракетными ударами. Палестинские радикалы выпустили 200 снарядов в сторону еврейского государства. Военные в ответ атаковали более сотни целей на территории анклава. Есть жертвы, счёт раненым идёт на сотни. Иерусалим охватили беспорядки.

Явно недоброе утро. Израильский город Ашкелон. Спасательные службы осматривают жилой дом, пострадавший от авиаударов - ищут под завалами людей. По последним данным, ранения здесь получили шестеро человек.

В Секторе Газа десятки строений разрушены до основания. Известно о по меньшей мере 20 погибших, почти половина из которых - дети. Сотни пострадали. Обстрелы с обеих сторон не прекращались более 10 часов.

Все началось накануне вечером, когда "Бригады Аль-Кассам" дали залп в сторону Иерусалима. Шесть ракет упали на подлете, одну сбил израильский "железный купол". Пуск противоракеты застал врасплох журналистов прямо в эфире.

Одновременно Сектор Газа обстреливает города Сдерот и Ашкелон. Тель-Авив обещает жесткий ответ. "Террористические организации в Газе пересекли красную линию и атаковали нас ракетами. Им придется заплатить высокую цену", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Как заявляют военные, с территории анклава выпущены не менее двух сотен снарядов. В ответ - с беспилотников, вертолетов и истребителей - Израиль атакует военные объекты ХАМАСа. Поражает 140 целей в Секторе Газа. Сообщается, что ликвидированы полтора десятка палестинских радикалов.

Противостояние шло и на земле. Еврейское государство как раз отмечало день Иерусалима - дату, когда восточная часть города перешла под контроль Израиля. Для палестинцев это не праздник, наоборот - национальная трагедия. Чтобы избежать кровопролития, евреям даже запретили посещать священную площадь перед мечетью. Не помогло - досталось израильским силовикам, охранявшим порядок. В полицейских летели камни, арматура. Те отвечали резиновыми пулями и слезоточивым газом. Пять сотен человек получили ранения. Столкновения переместились даже в мечеть. А рядом вспыхнул пожар.

Противостояние мусульман и евреев в очередной раз обострилась в конце апреля - после того, как сразу несколько арабских семей решили выселить из палестинского района в Иерусалиме. Шаг настолько несвоевременный и провокационный, что осудил его даже Вашингтон, обычно выступающий на стороне Тель-Авива.

Поддержали палестинцев - и это уже традиционно - мусульмане во многих странах. Президент Турции обвинил Израиль в терроре. А его соотечественники вышли на митинги в Анкаре и Стамбуле.

Сейчас 80-километровый участок на границе Израиля с Сектором Газа объявлен зоной чрезвычайного положения. Там закрыты школы и сады, торговые центры, ограничено движение транспорта. Военные утверждают, что это противостояние в стране надолго.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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