Песков заявил о непричастности России к кибератаке на оператора трубопроводов в США

Работу американской компании не могут восстановить уже несколько дней

Джо Байден заявил, что к кибератаке на крупнейшего оператора трубопроводов в США может быть причастна Россия. И сам же добавил, что доказательств этому нет. Таким образом, американский президент ещё раз подчеркнул надуманность собственных обвинений, отмечает "ТВ Центр".

Тему причастности русских хакеров активно раскручивают в местной прессе. Выглядит это странно на фоне нового заявления из Белого Дома. Его представитель назвал инцидент обычным уголовным преступлением, за которым стоит группа людей, не связанных с каким-либо государством.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также подтвердил, что Москва не имеет к этому никакого отношения. Работу американской компании, которая обеспечивает топливом всё Восточное побережье, не могут восстановить уже пятый день. Из-за перебоев с поставками выросли оптовые цены на бензин.

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