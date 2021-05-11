Его похоронят на Троекуровском кладбище

Во вторник в Москве прощаются с Егором Лигачевым. Бывший секретарь Центрального комитета Компартии СССР скончался в минувшую пятницу, ему было 100 лет. 70 из них он посвятил политике.

Церемония проходит в ритуальном зале Центральной клинической больницы, почтить память политика пришли сотни людей - его близкие, коллеги, друзья.

Похоронят его на Троекуровском кладбище. Егор Лигачев был секретарем ЦК КПСС с 1983 по 1990 год - отвечал за вопросы идеологии и фактически был вторым лицом в партии после Михаила Горбачёва, отмечает "ТВ Центр".

Лигачева называют одним из самых ярких деятелей 80-х годов. Это он стал одним из инициаторов и руководителей антиалкогольной кампании, всеми силами пытался сохранить Советский Союз и поддержал ГКЧП. В 90-х работал в КПРФ, а после ухода из политики продолжил активную общественную деятельность.

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