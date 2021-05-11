ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве прощаются с Егором Лигачевым

11:53
  • вторник
  • 11 мая 2021

Его похоронят на Троекуровском кладбище

Во вторник в Москве прощаются с Егором Лигачевым. Бывший секретарь Центрального комитета Компартии СССР скончался в минувшую пятницу, ему было 100 лет. 70 из них он посвятил политике.

Церемония проходит в ритуальном зале Центральной клинической больницы, почтить память политика пришли сотни людей - его близкие, коллеги, друзья.

Похоронят его на Троекуровском кладбище. Егор Лигачев был секретарем ЦК КПСС с 1983 по 1990 год - отвечал за вопросы идеологии и фактически был вторым лицом в партии после Михаила Горбачёва, отмечает "ТВ Центр".

Лигачева называют одним из самых ярких деятелей 80-х годов. Это он стал одним из инициаторов и руководителей антиалкогольной кампании, всеми силами пытался сохранить Советский Союз и поддержал ГКЧП. В 90-х работал в КПРФ, а после ухода из политики продолжил активную общественную деятельность.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Церемония прощания с Егором Лигачевым
Церемония прощания с Егором Лигачевым
Церемония прощания с Егором Лигачевым
Церемония прощания с Егором Лигачевым
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.