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Более 21 миллиона человек вакцинировались от COVID-19 в России

12:03
  • вторник
  • 11 мая 2021

Когда будет достигнут популяционный иммунитет?

Генсек ООН призвал сотрудников организации прививаться "Спутником V" в странах, где препарат уже одобрен. И подчеркнул важность совместной борьбы с пандемией. Наиболее сложная ситуация сейчас в Индии. Крематории не справляются. В реке Ганг обнаружили тела десятков жертв инфекции.
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Мобильный пункт вакцинации открылся на острове Попова, который входит в состав Владивостока, но отрезан от города проливом. Прививку сделали больше 150 человек, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас в России вакцинировались свыше 21 миллиона человек. Многие ученые сходятся во мнении, что популяционный иммунитет в нашей стране может быть достигнут к осени. Но расслабляться не следует, масочный режим и другие антиковидные меры все еще необходимы, чтобы избежать новой волны заболеваемости.

Никак не удается переломить ситуацию с ковидом в Индии. Почти по 400 тысяч новых заболевших в сутки. Врачей не хватает. Больницы переполнены. Шокирующие кадры показала одна из индийских телекомпаний. На берегу Ганга местные жители обнаружили десятки мертвых тел. Они уверены: это жертвы коронавируса. А в реку их сбросили из-за высокой стоимости кремации.

Тем временем Малайзия на фоне резкого скачка заболеваемости вводит локдаун почти на месяц. В Европе осторожно начинают снимать некоторые запреты. Греция к концу недели отменит ограничения на въезд иностранных туристов. В карантин их помещать не станут. В Великобритании жителям разрешат ходить в гости и путешествовать по стране. 19 мая в Австрии откроются рестораны. А вот в Германии люди уже наслаждаются отдыхом в компании друзей, ведь в кармане  - сертификат о вакцинации. 

В ближайшее время Словакия начнет прививать граждан нашим "Спутником V". Глава Минздрава заявил, что испытания российской вакцины показали отличный результат. В конечном итоге, здравый смысл в Братиславе победил политические амбиции. И не только там. Руководство ООН уже обратилось к своим сотрудникам с призывом привиться российской вакциной.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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