Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 4-летнего Артёма Галкина

У мальчика опасное заболевание

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение четырехлетнему Артёму Галкину из Вологды. У мальчика опасное заболевание - остеосаркома левой плечевой кости. Сейчас он проходит лечение в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева. Врачи смогли остановить развитие опухоли, а Артем мужественно перенес уже несколько курсов высокодозной химиотерапии. Чтобы закончить лечение, ему необходима операция по удалению опухоли кости и установке раздвижного эндопротеза. Он стоит более полутора миллионов рублей. Таких денег у семьи нет, и родители очень просят помощи.

Помочь просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона.

Таким веселым и активным Артем в последнее время бывает не часто. Химиотерапия забирает все силы. Сейчас уже третий курс. Но он только начался, поэтому Артем пока еще может играть и общаться.

"У нас высокодозная химия. Так как, чтобы в косточки что-то попало, нужны очень большие дозы химии. Поэтому сжигаются практически все слизистые", - рассказала мама Артема Ольга Полуянова.

Еще несколько месяцев назад ничего не предвещало беды. Все началось в конце прошлого лета.

"Абсолютно ровная дорога, безо всяких трюков, он ехал на самокате, и отвалилось колесо во время езды. Он упал, я бы не сказала даже, что сильно. И сломал косточку", - говорит Ольга Полуянова.

"А потом мы поехали в больницу, ничего не помогает. Ни гипс, ни повязка", - рассказал Артем Галкин.

Сняли гипс, а рука плохо работает. Назначили физиопроцедуры, но они оказались бесполезны. После очередного снимка поставили страшный диагноз.

"На следующий день нам позвонили и сказали, что все - кость уже практически разрушена. Плечевая кость. Ну и подозрение на остеосаркому. Вы знаете, это невыносимо. Это же самое страшное в жизни услышать, что у ребенка такое страшное заболевание", - говорит Ольга Полуянова.

Мама от Артема практически ничего не скрывает. Разве только то, что пока их семья не может оплатить эндопротез, без которого мальчик не сможет жить полноценной жизнью. В центре имении Дмитрия Рогачева Артем с начала этого года. Здесь им с мамой объяснили, что удар и болезнь - это просто совпадение. Травмы для пораженной ткани более болезненны, поэтому как раз чаще всего такие заболевания и выявляют после ударов. В клинике мальчик с января и сильно скучает по дому.

Сейчас благодаря врачам рука работает. Опухоль держат под контролем, но времени откладывать операцию уже нет. "Это тяжелая операция. Она высокотехнологичная, сопровождается довольно объемным удалением окружающих мягких тканей. Она может сопровождаться вынужденным пересечением мелких нервных окончаний", - рассказал онколог-ортопед Николай Большаков.

Чтобы сохранить руку, на место поврежденной кости Артему нужно установить эндопротез, который будет со временем раздвигаться. Но он стоит более полутора миллионов рублей. У семьи таких денег нет. В надежде на чудо Артем с мамой читают книгу об отважном мальчике "Чудике", которую здесь дарят всем пациентам.

"Тема очень любит эту книгу, особенно тот момент, когда ему сказали, что все, ты здоров, ты можешь ехать домой. Мы столько раз это читали. Мы ждем, что нам тоже так скажут! Что мы здоровы и можем ехать домой", - рассказала Ольга Полуянова.

Услышать эти слова Артём сможет только благодаря вашей помощи.

Екатерина Гоголева, Александр Медведев, "ТВ Центр".

Артём сильно истощен курсами химиотерапии, поэтому операцию нужно провести как можно быстрей. Чтобы мальчик смог выздороветь, ему необходима ваша помощь прямо сейчас! Помочь просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Артёма Галкина, программа 1192

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