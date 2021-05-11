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Что цвет автомобиля может рассказать о его владельце

10:05
  • вторник
  • 11 мая 2021

Характер человека могут раскрыть даже незначительные детали

Цвет машины может многое рассказать о ее владельце, считает психолог из Великобритании Ли Чемберс. К примеру, хозяева серых и серебристых автомобилей чаще всего люди практичные, которые привыкли держать свое слово и соответствовать принятым в обществе нормам.

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Владельцы черных машин отличаются изысканностью и хорошим чувством стиля, но при этом сдержаны и не склонны к драматизму. А вот белое авто указывает на высокоорганизованность хозяина и желание добиться определенного статуса в обществе. Синий цвет выбирают люди осторожные и верные друзьям, а красные машины – удел чувственных и энергичных людей, которые любят находиться в центре внимания и легко заводят новые знакомства.

Автомобили золотого цвета указывают на любовь владельца к комфорту и роскоши, а желтый цвет говорит о позитиве и энергии. Фиолетовые авто принадлежат оригинальным людям, претендующим на уникальность. Зеленые машины выбирают скромные и приземленные личности, а розовые – удел тех, кто не сильно беспокоится об общественном мнении, передает издание "За рулем".  

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