Что цвет автомобиля может рассказать о его владельце

Характер человека могут раскрыть даже незначительные детали

Цвет машины может многое рассказать о ее владельце, считает психолог из Великобритании Ли Чемберс. К примеру, хозяева серых и серебристых автомобилей чаще всего люди практичные, которые привыкли держать свое слово и соответствовать принятым в обществе нормам.

Владельцы черных машин отличаются изысканностью и хорошим чувством стиля, но при этом сдержаны и не склонны к драматизму. А вот белое авто указывает на высокоорганизованность хозяина и желание добиться определенного статуса в обществе. Синий цвет выбирают люди осторожные и верные друзьям, а красные машины – удел чувственных и энергичных людей, которые любят находиться в центре внимания и легко заводят новые знакомства.

Автомобили золотого цвета указывают на любовь владельца к комфорту и роскоши, а желтый цвет говорит о позитиве и энергии. Фиолетовые авто принадлежат оригинальным людям, претендующим на уникальность. Зеленые машины выбирают скромные и приземленные личности, а розовые – удел тех, кто не сильно беспокоится об общественном мнении, передает издание "За рулем".

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