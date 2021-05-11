В России за сутки выявили более 8 тысяч случаев заражения COVID-19

Вылечились 7009 человек

В России за минувшие сутки выявили 8115 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2628. В Подмосковье за сутки заболели 657 человек.

Выздоровели за сутки 7009 человек. Скончались 329 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 4 896 842 человека. Вылечились 4 509 915, умерли 113 976 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 131,9 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 501934 человека.

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