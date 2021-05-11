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Россиян начнут штрафовать за выброшенных домашних питомцев

09:58
  • вторник
  • 11 мая 2021

Поправки к закону направлены в правительство

Россиян, которые отказались от своих домашних питомцев и выбросили их на улицу, ждут штрафы. Соответствующие поправки в Кодекс об административных нарушениях разработали и направили в правительство глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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"Сегодня с моим соавтором Павлом Крашенинниковым направляем в правительство на получение отзыва целый пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях, направленных на защиту животных", - сообщил Бурматов на своей странице в Instagram.

В соответствии с поправками, бывших владельцев выброшенных питомцев будут штрафовать на 30 тысяч рублей. До 100 тысяч рублей – штраф за жестокое обращение с животными - при отсутствии признаков уголовного преступления. Нарушители условий содержания животных в цирках и зоопарках заплатят до 200 тысяч рублей. А содержание и использование животных, запрещенных к содержанию, обойдется "мучителям львят и тигрят на набережных" в 150 тысяч штрафа.

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