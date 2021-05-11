"Я уже совсем другая": как сложилась жизнь Пуговки из "Папиных дочек"

Катя Старшова не планирует продолжать актерскую карьеру

Многим россиянам Екатерина Старшова запомнилась как Пуговка из "Папиных дочек", однако сравнение с экранным образом девушку возмущает до глубины души. За годы, прошедшие с момента закрытия сериала, Катя кардинально изменила свою жизнь и решила покончить с актерской карьерой. Телеканал "ТВ Центр" выяснил, как сложилась судьба экс-актрисы.

Катя Старшова стала Пуговкой в 5 лет – девочка пришла на кастинг между тренировками по фигурному катанию, которым, к слову, она занимается с четырех лет. Талантливая и харизматичная, она прошла отбор и получила роль младшей дочери в телесемье Васнецовых, а заодно и работу на ближайшие шесть лет. Катя признавалась, что на съемочной площадке буквально нашла вторую семью.

"Я со всеми дружу. Но больше всего, наверное, с "папой". Потому что в последнее время с ним мы общаемся чаще, чем с родным папой, который очень много работает, и мы редко видимся. Зато теперь у меня большая семья: одна мама, два папы и три бабушки. Ну и сестры, конечно", - рассказывала Старшова.

Слава и занятость на съемках ничуть не повредили учебе. Катя пошла в первый класс, уже снимаясь в сериале и занимаясь фигурным катанием, а к 11 годам девочка успела сыграть в нескольких параллельных проектах и рекламных роликах. Тем не менее, школу Старшова смогла окончить с золотой медалью, да еще и годом раньше положенного. После девятого класса девушка приняла решение перевестись на очное отделение в один из ведущих экстернатов Москвы, чтобы два последних школьных года закончить за один и лучше подготовиться к поступлению в вуз.

Не забросила Катя и фигурное катание – ей довелось поучаствовать в Международном шоу танцев на льду в Париже и занять там второе место. А в 2016 году к числу увлечений девушки добавились и танцы. Катя стала участницей шоу "Танцы со звездами", а ее партнером оказался танцор Владислав Кожевников.

Несмотря на успехи в спорте и на телеэкранах, Старшова решила не связывать свою жизнь ни с актерством, ни с фигурным катанием, и в 2019 году поступила в МГУ на факультет фундаментальной медицины.

"Я могла бы пойти на режиссуру или актерское мастерство, но в итоге решила, что все это не мое. Играть в кино можно и без актерского образования. Если у человека есть таланты, то их можно развивать и без пяти лет в высшем учебном заведении", - объяснила девушка свое решение.

Старшова не скрывает, что в дальнейшем хочет работать в аптеке. А пока, чтобы финансово не зависеть от родителей, девушка устроилась в фитнес-клуб преподавать растяжку.

Не забывает Катя и про личную жизнь. Сейчас бывшая актриса встречается с молодым человеком по имени Василий, с которым она познакомилась на тренировках по фигурному катанию. "Не была любовь с первого взгляда, ведь Вася катается со мной в паре больше четырех лет. Просто в какой-то момент поняли, что интересно вместе проводить время не только на льду. Стали встречаться чаще, в итоге дружеская история переросла в нечто большее", - поделилась девушка.

Что касается актерского ремесла, то Катя не исключает возможности вновь появиться перед камерами – но лишь для того, чтобы избавиться от надоевшего образа Пуговки.

"Сейчас я воспринимаю сериал как что-то, что произошло не со мной. Это не потому, что я получала такое неудовольствие от съемок. Видимо, потому что мне это постоянно из-за всех дыр пихают. Ото всех я слышу про Пуговку, про сериал. Я уже совсем другая, я уже давно не снимаюсь", - написала Старшова в Сети.

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