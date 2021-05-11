"Автоматные очереди, потом взрыв": очевидцы о стрельбе в казанской школе

Последняя информация о происшествии

Срочные сообщения приходят из Казани. Во вторник утром двое вооруженных людей ворвались в одну из школ города и открыли огонь. По разным данным, жертвами стрельбы стали от семи до 11 человек - школьники и педагоги. Около 20 раненых - в больнице. В районе школы введён режим контртеррористической операции. В здании сейчас работает спецназ. Занятия во всех учебных заведениях города отменены.

Видео снято из окна дома, стоящего напротив школы. Слышна стрельба, а затем и взрывы. Школьников эвакуируют. У стен учебного заведения собираются родители учеников.

"Говорят, были автоматные очереди, потом произошел взрыв", - рассказала очевидец происшествия.

По предварительным данным, в школу зашли двое неизвестных с оружием и открыли огонь. По имеющееся информации, среди учеников и педагогов есть погибшие и раненые. Двое из школьников разбились насмерть, выпрыгнув из окна на третьем этаже, сообщили журналистам в экстренных службах. Медики оказывают помощь пострадавшим.

Стрелявших было двое. Один из них попытался сбежать, но был задержан на крыльце школы.

Глава Татарстана Рустам Минниханов, приехавший на место трагедии, сообщил, что 19-летний преступник - бывший ученик этой же школы. Вскоре приходят сообщения, что второго нападавшего ликвидировали.

Во всех учебных заведениях Казани усилены меры безопасности. Эвакуированные дети находятся в детских садах по соседству. С ними работают психологи.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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