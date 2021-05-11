В результате стрельбы в школе Казани погибли девять человек

Один из стрелявших задержан

В результате стрельбы в школе №175 Казани погибли девять человек. Об этом сообщают агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Жертвами нападения стали учитель и восемь учеников.

Стрельба в казанской школе произошла во вторник утром. Двое неизвестных зашли в здание и открыли огонь. Позднее стало известно о задержании одного из стрелявших.

Второй нападавший, по данным "Интерфакса", заблокирован на четвертом этаже гимназии.

На место стрельбы выехал президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

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