ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В результате стрельбы в школе Казани погибли девять человек

10:34
  • вторник
  • 11 мая 2021

Один из стрелявших задержан

В результате стрельбы в школе №175 Казани погибли девять человек. Об этом сообщают агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Жертвами нападения стали учитель и восемь учеников.

Стрельба в казанской школе произошла во вторник утром. Двое неизвестных зашли в здание и открыли огонь. Позднее стало известно о задержании одного из стрелявших.

Второй нападавший, по данным "Интерфакса", заблокирован на четвертом этаже гимназии.

На место стрельбы выехал президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Обстановка у школы в Казани, где произошла стрельба
Обстановка у школы в Казани, где произошла стрельба
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.