Прокуратура Рима привлекла 11 человек за оскорбление президента Италии

Угрозы публиковались в соцсетях

Прокуратура Рима расследует дело об оскорблениях и угрозах в адрес президента Италии Серджо Маттареллы. Фигурантами стали по меньшей мере 11 авторов посланий угрожающего содержания, опубликованных в соцсетях.

По данным агентства Adnkronos, граждане подозреваются в посягательстве на честь и подрыве престижа главы государства, а также в подстрекательстве к совершению преступления. Всем подозреваемым от 44 до 65 лет, установлено, что некоторые из них придерживаются крайне правых убеждений.

Уточняется, что поводом к обыскам и задержаниям стал ряд публикаций, появившихся в соцсетях в период с апреля 2020 года по февраль 2021, когда в стране действовал жесткий карантин из-за коронавируса. У подозреваемых были изъяты мобильные устройства и персональные компьютеры. Как сообщает агентство, один из фигурантов – 53-летний профессор университета – размещал свои сообщения в российской соцсети "ВКонтакте".

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