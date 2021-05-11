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Дети прыгали из окон: видео первых минут нападения на казанскую школу

11:04
  • вторник
  • 11 мая 2021

По предварительным данным, погибли девять человек

В результате стрельбы в школе Казани, по предварительным данным, погибли девять человек, еще 12 госпитализированы.

Стрельба произошла в школе №175 во вторник утром. Двое подростков зашли в здание и открыли огонь по учащимся. Школьникам пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись. По данным телеграм-канала "Еду в Татарстан", двое выпрыгнувших из окна школьников разбились.

На место стрельбы выехал глава Татарстана. Во всех школах Казани усилены меры безопасности.

Видео первых минут нападения на школу публикует ТВЦ.RU.

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