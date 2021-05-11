Второй стрелявший в казанской школе ликвидирован в ходе штурма

Число погибших увеличилось до 11

Второй участник нападения на школу №175 в Казани ликвидирован в ходе штурма, передает местный телеграм-канал "Еду в Татарстан". Ранее сообщалось, что он заблокирован на четвертом этаже здания.

По последним данным, в результате стрельбы пострадали 32 человека. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на Минпросвещения республики. Погибли, по предварительным данным, 11 человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Один из двух стрелявших прошел с автоматом через главный вход и сразу открыл огонь, пишет радиостанция "Говорит Москва". По предварительной информации, первыми погибли охранник и уборщица.

Местные СМИ сообщают, что один из стрелков окончил эту школу 4 года назад. У него были хорошие отношения с одноклассниками и учителями.

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