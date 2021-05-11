Президент Татарстана прибыл на место ЧП в казанской школе

По последним данным, в результате стрельбы пострадали более 30 человек

Тридцать два человека пострадали в результате стрельбы в казанской школе №175. Как сообщили агентству ТАСС в Минпросвещения Татарстана, раненых везут в больницы. Тем временем на место происшествия выехал президент республики Рустам Минниханов.

"Президент республики выехал на место стрельбы", - сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лидия Галимова.

Как сообщалось ранее, два человека устроили стрельбу в школе N175 в Казани. Одного из них задержали: это 17-летний подросток, по некоторым данным, ранее обучавшийся в этой школе.

По данным мэрии, во всех учебных заведениях Казани усилены меры безопасности. Во всех учебных заведениях города ограничен вход.

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