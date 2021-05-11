Глава Татарстана уточнил число погибших при стрельбе в казанской школе

Погибли семь человек

В результате стрельбы в казанской школе погибли четыре мальчика и три девочки. Такие данные озвучил глава Татарстана Рустам Минниханов. Еще 16 человек госпитализированы.

"Мы потеряли семерых детей. Ученики восьмого класса - четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли здесь, на третьем этаже. Сейчас 12 детей и 4 взрослых находятся в госпитале", - сказал глава региона.

По его словам, семьям погибших и пострадавших власти республики окажут помощь.

"Силы развёрнуты. Конечно, всё, что необходимо — будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики, нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось", - приводит слова Минниханова телеграм-канал "Еду в Татарстан".

Он также сообщил, что одному из напавших на школу Казани 19 лет. На него официально зарегистрировано оружие.

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