После стрельбы в казанской школе МЧС открыло горячую линию

Там оказывается психологическая помощь

На базе Главного управления МЧС Татарстана открыта горячая линия (телефон 8 (843) 288-45-67) для оказания психологической помощи после стрельбы в казанской школе. Работают психологи и на месте происшествия.

Необходимое содействие и помощь получат семьи погибших и пострадавших, и также само учебное заведение - об этом сообщил глава региона Рустам Минниханов.

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