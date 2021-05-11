После стрельбы в казанской школе МЧС открыло горячую линию

Там оказывается психологическая помощь
На базе Главного управления МЧС Татарстана открыта горячая линия (телефон 8 (843) 288-45-67) для оказания психологической помощи после стрельбы в казанской школе. Работают психологи и на месте происшествия.
Необходимое содействие и помощь получат семьи погибших и пострадавших, и также само учебное заведение - об этом сообщил глава региона Рустам Минниханов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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