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Главное о нападении на школу в Казани

11:54
  • вторник
  • 11 мая 2021

Погибли восемь человек, нападавший задержан

Казань приходит в себя после стрельбы в школе №175. Во вторник утром 19-летний юноша ворвался в здание и открыл стрельбу из автомата. Главное о трагедии:

1) В результате стрельбы погибли восемь человек - семь школьников и учительница. Обновленные данные сообщили в пресс-службе главы Татарстана. Ранее сам Рустам Минниханов говорил о семи погибших учениках.

2) Количество пострадавших увеличилось до 21 человека. Шестеро находятся в реанимации. В первые минуты после нападения некоторые школьники прыгали из окон, пытаясь спасти.

3) Семьям погибших и пострадавших власти Татарстана окажут всю необходимую помощь.

4) В МВД Татарстана уточнили, что на школу напал один человек. Это 19-летний Ильназ Галявиев. Незадолго до нападения он создал телеграм-канал, в котором называл себя богом. Следствие намерено назначить ему психолого-психиатрическую экспертизу. Ранее сообщалось, что нападавших было двое, один из них был ликвидирован в ходе штурма. В правоохранительных органах эту информацию опровергли, заявив, что у Галявиева не было пособников.

5) 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

 

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