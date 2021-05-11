Зеленский рассказал о сдерживании "российской агрессии"

Президент Украины оценил боеспособность ВСУ

Сильная и боеспособная армия – залог мира на Украине. У Киева никто не сможет "что-то забрать легко и без единого выстрела", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы продолжаем сдерживать российскую агрессию и наращиваем свой боевой потенциал. Как и любая цивилизованная страна, Украина не хочет войны, но для мира, как бы это парадоксально ни звучало, она должна иметь сильную и боеспособную армию", - сказал Зеленский, выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны".

О высокой боеспособности ВСУ в последнее время говорят многие украинские политики и военные. Так, главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал украинскую армию "настоящим щитом" Европы. А бывший президент страны Петр Порошенко неоднократно заявлял, что армия Украины - одна из наиболее боеспособных в Европе, передает РИА Новости.

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