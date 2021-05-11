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Шойгу оценил ситуацию с нарушением уставных правил в армии

12:13
  • вторник
  • 11 мая 2021

Подобные случаи встречаются все реже

Глава Минобороны России оценил ситуацию с нарушением уставных правил взаимоотношений в Вооруженных силах. Как сообщил Сергей Шойгу, по итогам минувшего года такие случаи стали фиксироваться на 15,5% реже.
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"На 25% сократилось число преступлений, связанных с самовольным оставлением воинских частей. На 15,5% уменьшилось количество нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими", - заявил министр обороны на селекторном совещании.

Шойгу подчеркнул, что военное ведомство уделяет самое пристальное внимание улучшению морально-психологического климата в воинских коллективах, созданию необходимых условий для прохождения службы. По словам министра, благодаря этим мерам общее количество правонарушений в 2020 году снизилось более чем на 7%, передает РИА Новости.

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