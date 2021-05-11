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Путин отреагировал на стрельбу в казанской школе

12:18
  • вторник
  • 11 мая 2021

Президент выразил соболезнования

Министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов отправятся в Казань, где во вторник утром произошло нападение на школу №175. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Кроме того, президент обсудил случившееся по телефону с премьер-министром Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и главой МЧС Евгением Зиничевым. Об этом сообщает "Интерфакс".

Также глава государства выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил главе Росгвардии проработать вопрос об изменении положения разрешенных к гражданскому обороту видов оружия. По словам представителя Кремля, иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки.

Стрельба в школе в Казани произошла во вторник утром. 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в здание и открыл огонь. Погибли восемь человек, более 20 пострадали. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.

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