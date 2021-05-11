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Собянин открыл павильон "Здоровая Москва" в Измайловском парке

14:45
  • вторник
  • 11 мая 2021

Такие павильоны будут работать в 46 парках

Бесплатно проверить своё здоровье и сделать прививку от COVID-19 в любом из 46 городских парков смогут теперь жители столицы. В городе заработали летние павильоны "Здоровая Москва". Один из них - в Измайловском парке – во вторник открыл Сергей Собянин.

Медпункты доступны с восьми утра и до восьми вечера - без перерыва и выходных. Для прохождения обследования предварительная запись не требуется, достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность, или его копию.

Впервые проект реализовали в 2019 году. В этом - важное нововведение: если при осмотре будут выявлены какие-то отклонения, с пациентами свяжутся врачи Телемедицинского центра - они помогут записаться на углублённые обследования и будут сопровождать до начала лечения, сообщает "ТВ Центр".

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Осмотр пациента в павильоне "Здоровая Москва"
Осмотр пациента в павильоне "Здоровая Москва"
Павильон "Здоровая Москва"
Павильон "Здоровая Москва"
Проект "Здоровая Москва"
Проект "Здоровая Москва"
Проект "Здоровая Москва"
Проект "Здоровая Москва"
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