Блогер Mellstroy отправил избитой модели 100 тысяч рублей

Во вторник прошло заседание по этому делу

В Москве начинают рассматривать дело блогера Андрея Бурима. Он обвиняется в нанесении побоев девушке, модели Алёне Ефремовой. Причём, всё произошло в прямом эфире. Трансляция шла в интернете.

Блогера Меллстроя (Mellstroy), по паспорту Андрея Бурима, обвиняют по 116-й статье Уголовного кодекса. Дело рассматривает мировой суд пресненского района. Из-за противоэпидемических мер сегодняшнее заседание, как и предварительные слушания на прошлой неделе, прошло в закрытом режиме.

Шоу должно продолжаться. В первом акте сегодняшнего спектакля тон задал адвокат Андрея Бурима. Защитник будто только что вернулся с байк-шоу. Он появился на дорогом мотоцикле, в полной экипировке. Впрочем, уже через пару минут мужчина предстал перед прессой, что называется, в соответствии с дресс-кодом.

Появление обвиняемого оказалось более скромным. Вежливо поздоровался с журналистами и скрылся в суде. В этом деле следствию не пришлось долго искать доказательства и свидетелей – все происходило в прямом эфире перед миллионной аудиторией. 19 октября во время трансляции на одном из видеохостингов Бурим несколько раз ударил Алену Ефремову лицом об стол, а затем оттолкнул ее с такой силой, что девушка упала на пол.

Ранее Бурим обещал выплатить девушке 30 млн рублей компенсации. На деле – сделал почтовый перевод в 100 тысяч. Пока идет разбирательство, блогер находится под домашним арестом. Сегодня на суде вёл себя уверенно, впрочем, вины своей не отрицал.

За Алену Ефремову сегодня говорил адвокат. По его словам, эта история не про извинения или компенсацию – эта история про то, удастся ли блогеру избежать наказания. Обвинение выступает за реальный срок - два года колонии. Сегодня судья выслушала стороны. А следующее заседание пройдет 19 мая.

Суду предстоит еще выслушать несколько свидетелей, которые находились на месте во время случившегося. Адвокат пострадавшей считает, что рассмотрение не будет долгим – судье потребуется еще 2-3 заседания, чтобы вынести решение.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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