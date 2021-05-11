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Появились кадры с места смертельного ДТП на МКАД

15:14
  • вторник
  • 11 мая 2021

Погибли три человека

Ребенок и двое взрослых погибли в аварии на 53-м километре МКАД в районе Сколковского шоссе.

Около 4 часов утра в уборочную машину, которая двигалась с небольшой скоростью, промывая дорогу, врезался автомобиль "Хонда". От удара у легковушки сильно смялся капот и салон, сообщает "ТВ Центр".

Почти все, кто был внутри, погибли на месте - это 38-летний водитель, гражданин Армении, 27-летний москвич и мальчик 8 лет. Женщина, которая также находилась в машине, сейчас в реанимации.

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