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Работу двух веток метро скорректировали из-за закрытия участка салатовой линии

15:15
  • вторник
  • 11 мая 2021

Изменения будут действовать до конца следующей недели

Во вторник в утренний час пик поезда Некрасовской линии метро по направлению в центр проезжали станцию "Косино" без остановки. В это же время на другой Таганско-Краснопресненской линии от станции "Котельники" до "Выхино" составы ходили с увеличенными интервалами.

Такие изменения будут действовать в будни по утрам до конца следующей недели. Связано это с закрытым участком "Дубровка" — "Волжская" соседней Люблинско-Дмитровской линии метро. В районе станции "Печатники" строят тоннель Большого кольца. В качестве альтернативы пассажиры могут выбирать соседние линии метро. Также между закрытиями станциями курсируют три маршрута автобусов, но нагрузка на них огромная, сообщает "ТВ Центр".

"Всего во время майских праздников мы перевезли 660 тысяч пассажиров, это действительно очень много, и мы не рекомендуем пользоваться автобусами. Все же наиболее удобный способ добраться - это использовать метро, Замоскворецкая линия, а также МЦД, но необходимо свериться с расписанием и МЦК", - рассказала заместитель руководителя пресс-службы Департамента транспорта Москвы Анна Лапушкина.

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