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На севере Москвы досрочно отремонтировали трамвайные пути

15:24
  • вторник
  • 11 мая 2021

Интервал движения постепенно сокращается

На севере Москвы во вторник был запущен последний участок трамвайного пути, который находился на ремонте. Причём, сделано это на 2,5 месяца раньше срока, передает "ТВ Центр".

Теперь пассажиры снова могут проехать по маршрутам № 23, 27, 29 и 30. Пока интервал движения 20 минут, но в течение недели его сократят до 5-7 минут. После ремонта путей шум и вибрация от трамваев должны сократиться на 20% благодаря специальным резиновым матам.

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