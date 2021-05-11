На севере Москвы досрочно отремонтировали трамвайные пути

Интервал движения постепенно сокращается

На севере Москвы во вторник был запущен последний участок трамвайного пути, который находился на ремонте. Причём, сделано это на 2,5 месяца раньше срока, передает "ТВ Центр".

Теперь пассажиры снова могут проехать по маршрутам № 23, 27, 29 и 30. Пока интервал движения 20 минут, но в течение недели его сократят до 5-7 минут. После ремонта путей шум и вибрация от трамваев должны сократиться на 20% благодаря специальным резиновым матам.

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