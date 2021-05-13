ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве коммерческие перевозчики выходят на автобусные маршруты

15:13
  • четверг
  • 13 мая 2021

Они работают по государственным контрактам

На девять автобусных столичных маршрутов вышли коммерческие перевозчики. Их отобрали по конкурсу. Такая система действует в Москве с 2016 года, когда с улиц города убрали частные маршрутки, сообщает "ТВ Центр".

Теперь коммерческие перевозчики работают только по государственным контрактам. Причем условия конкурса в этом году строже. Автобусы должны быть преимущественно большие, в салоне USB-розетки, Wi-Fi, климат-контроль, а валидаторы должны принимать бесконтактную оплату. Всего до конца июня в Москве появятся более одной тысячи 300 таких автобусов. Это почти 160 маршрутов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Новые автобусы
Новые автобусы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.