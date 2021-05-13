В Москве коммерческие перевозчики выходят на автобусные маршруты

Они работают по государственным контрактам

На девять автобусных столичных маршрутов вышли коммерческие перевозчики. Их отобрали по конкурсу. Такая система действует в Москве с 2016 года, когда с улиц города убрали частные маршрутки, сообщает "ТВ Центр".

Теперь коммерческие перевозчики работают только по государственным контрактам. Причем условия конкурса в этом году строже. Автобусы должны быть преимущественно большие, в салоне USB-розетки, Wi-Fi, климат-контроль, а валидаторы должны принимать бесконтактную оплату. Всего до конца июня в Москве появятся более одной тысячи 300 таких автобусов. Это почти 160 маршрутов.

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