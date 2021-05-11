В Москве начали отключать отопление

Процедура займёт до пяти дней

В Москву наконец пришла летняя погода, а значит - пора завершать отопительный сезон. Процедура проходит поэтапно и займёт до пяти дней, передает "ТВ Центр".

Тепло уже перестали подавать на промышленных и административных объектах. В ближайшее время батареи отключат во всех жилых домах, а уже потом - в школах, детских садах и лечебных учреждениях.

Во вторник в городе начались плановые отключения горячей воды - они проходят по графику и продлятся до 10 дней.

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