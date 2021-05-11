Экологично и выгодно: в Москве набирает популярность солнечная энергетика

Что будет, если источник света закроют тучи?

Москва осваивает энергию солнца. Альтернативные источники питания появились, кажется, по всему городу: на крышах многоэтажек, на паркоматах и станциях велопроката. Дело оказалось выгодным и безопасным, а сами панели - простыми и неприхотливыми.

Черные матовые экраны - почти на каждом свободном участке. Офисное здание в центре Москвы обзавелось собственной электростанцией - безопасной и экологичной.

"Наша солнечная электростанция поможет нам сократить расходы на электроэнергию. Но самое главное, мы снизим выбросы СО2 в атмосферу, примерно на 50 тонн в год, что эквивалентно высадке более двух с половиной тысяч деревьев", - рассказала управляющий зданием страховой компании Елена Рябчикова.

Всего на крыше страховой компании на Озерковской набережной - 122 панели, их общая мощность - 50 киловатт. Этого хватает для работы всей копировальной техники в шестиэтажном здании. За первые десять дней с момента запуска выработалась энергия, количество которой сопоставимо с месячными тратами нескольких семей в трехкомнатных квартирах.

Панели рассчитаны на московскую погоду - покрыты специальным закаленным стеклом, которое выдержит снег и сильный ветер. А новые технологии позволяют минимизировать потери при тусклом освещении - на закате, рассвете и в пасмурные дни.

Хоть Москва и не избалована солнцем, источники альтернативной энергии постепенно становятся частью городской инфраструктуры. Маленькие незаметные прямоугольники помогают, например, экологично оплатить парковку.

"Все уличные паркоматы Московского паркинга работают на солнечных батареях. Это позволяет не подключать их к сети, поэтому они работают полностью автономно. Заряда батареи хватает на несколько недель, поэтому они исправно работают даже в пасмурную погоду", - рассказал пресс-секретарь "Московского паркинга" Филипп Конюхов.

Весь сезон, с апреля по декабрь, на солнечной энергии работают и станции проката велосипедов. Панели на крыше терминалов выдают до 200 ватт полезной мощности, и этого хватает для работы электроники, которая связывает каждую станцию с глобальным сервером.

"Бывают солнечные дни, бывают дождливые дни. Как раз на случай, если длительно солнце отсутствует, то в каждой нашей станции стоит маленький аккумулятор, похожий на автомобильный, который подзаряжает станцию, подзаряжает контроллеры, которые дают нам всю информацию о поездках, и обеспечивает работу всей системы", - отметил президент общественного велопроката "Велобайк" Максим Акимов.

А жители высотки в районе Чертаново уже семь лет экономят на освещении подъезда. Такой эффект - от работы всего четырех кремниевых солнечных панелей, которые в качестве эксперимента установили на крыше в 2013 году.

"В современных цифрах это было бы 95-98 тысяч в год на освещение мест общего пользования. Экономятся средства, которые идут на содержание и ремонт мест общего пользования", - рассказал заместитель директора ГБУ "Жилищник района Чертаново Центральное Юрий Маркелов.

За счет солнечной энергии горят лампочки и фонари, работают камеры видеонаблюдения, а еще табло, которое показывает дату, время и влажность воздуха.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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