Устроивший стрельбу в казанской школе назвал себя "богом"

Ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу

В аэропорту Жуковский во вторник готовится к вылету в Казань самолет санавиации МЧС, чтобы эвакуировать в Москву раненых в результате стрельбы в школе. В казанской больнице сейчас находятся 18 детей, шестеро - в крайне тяжелом состоянии. Погибли семеро школьников и учительница. 12 мая в Татарстане объявлен днем траура.

Шестеро детей, пострадавших при стрельбе в школе, находятся в крайне тяжелом состоянии. Проводятся операции. Всего в детскую клиническую больницу поступили 18 детей, сообщают в пресс-службе главы Татарстана.

В результате стрельбы погибли семеро учеников и учитель. Это официальные данные МВД Татарстана. Двое из школьников разбились, выпрыгнув из окна третьего этажа. По всей видимости, они спаслись от нападавшего. В самый разгар занятий раздались стрельба и взрывы.

Это видео снято около 9:30 утра. Молодой человек в черном, с оружием на плече, рюкзаком и сумкой в руках подходит к школе. Поднимается на крыльцо. И, судя по всему, начинает стрелять. Видео подтверждает и заявление МВД Татарстана о том, что нападавший был один. Ранее поступала информация о втором соучастнике. В Следственном комитете России возбудили уголовное дело.

Нападавший - 19-летний юноша, выпускник этой школы. Закончил её четыре года назад. В конце апреля его отчислили из колледжа, где учился на программиста. Журналистам стало известно, что в это же время он получил лицензию на оружие. Во вторник утром он оставил сообщение у себя на страничке, что собирается совершить преступление, а также назвал себя "богом". Молодому человеку проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Также сообщалось, что нападавший рассказал о якобы заложенной в его доме бомбе. Жильцов из здания эвакуировали, но угроза не подтвердилась. На базе Главного управления МЧС Татарстана открыта горячая линия для оказания психологической помощи после стрельбы в казанской школе. С детьми, эвакуированными из учебного заведения, а также с родителями погибших работают психологи. Во всех школах Казани отменены занятия. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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