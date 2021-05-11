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Песков рассказал об ограничениях в работе Путина

12:48
  • вторник
  • 11 мая 2021

Публичная активность президента возрастает

Владимир Путин постепенно наращивает свою публичную активность. В то же время, все необходимые предосторожности, которые приходится соблюдать из-за коронавируса, пока сохраняются - несмотря на высокий титр антител к COVID-19 у российского лидера, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Разумеется, вы видите, что такая публичная активность президента растет… Но вместе с тем ограничения все равно остаются в силе, и остаются в силе рекомендации эпидемиологов. Этим рекомендациям все будут следовать и при проведении международных мероприятий, и каких-то мероприятий с участием большого количества людей", - сказал Песков журналистам.

Владимир Путин получил прививку первым компонентом вакцины от коронавируса 23 марта, вторую прививку сделали 14 апреля. Какой препарата использовался, в Кремле намеренно не сообщили: там подчеркнули, что все три отечественные вакцины эффективны и безопасны. Сам глава государства 10 мая рассказал, что после прививки у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу, передает ТАСС.

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