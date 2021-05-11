"Тяжёлые огнестрельные ранения": Мишустину доложили о пострадавших в Казани

В Казань вылетел борт МЧС с опытными врачами

Минутой молчания почтили во вторник память погибших в Казани на совещании Михаила Мишустина с вице-премьерами. Члены правительства обсудили, какие меры нужно принять для оказания помощи пострадавшим. Республика обеспечена всем необходимым.

Дополнительно в Казань, в соответствии с поручением президента, вылетел борт МЧС с опытными врачами и психологами на борту. Глава правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой держать ситуацию под личным контролем, передает "ТВ Центр".

Михаил Мишустин: Татьяна Алексеевна, надо помочь, конечно, и родителям, и детям, чтобы они все получили необходимую и медицинскую помощь, и психологическую. Пожалуйста, доложите, что сделано и какова сейчас ситуация.

Татьяна Голикова: Ранения тяжёлые, ранения огнестрельные, поэтому требуются специалисты, которые как раз по огнестрельным ранениям. Именно такие и направляются сейчас в республику.

Мишустин: Ещё раз хочу сказать слова самой искренней поддержки и сочувствия всем тем, чьи родные и близкие пострадали. Вся страна переживает вместе с вами.

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