Художник Никас Сафронов рассказал, как его домогалась клиентка

Рабочих отношений женщине оказалось недостаточно

Художник Никас Сафронов слывет ловеласом, но в его жизни происходили ситуации, при которых внимание женщин оказывалось нежелательным. Он рассказал об одном из таких случаев.

Сафронов вспомнил, что однажды бизнесмен из Швейцарии решил заказать у него портрет своей жены. При этом натурщица должна была быть обнаженной. Художник согласился на работу, однако вскоре женщина начала недвусмысленно намекать ему на близость.

"То руку положит чуть ниже живота, то смотрит пристально в глаза, но пройдет мимо и как бы невзначай нежно заденет меня. В итоге она столь сильно раскрепостилась, что стала меня домогаться: просто прямым текстом заявила, что хочет со мной переспать", - признался Сафронов.

Художник отметил, что такое поведение женщины ему не польстило, и он отказался от работы. Однако несостоявшаяся муза преследовала его некоторое время после этого и регулярно звонила.

Сафронов добавил, что своих натурщиц он воспринимает не как женщин, а как объект, который необходимо изобразить на холсте, передает "Пятый канал".

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