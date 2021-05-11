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Алибасов объяснил название группы "На-На" нехваткой ума

14:11
  • вторник
  • 11 мая 2021

Продюсер признался, что название придумывали впопыхах

Продюсер Бари Алибасов признался, что название для группы "На-На" было выбрано совершенно случайно, а времени на раздумья не оставалось.

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Алибасов вспомнил, что за два часа до одного из концертов коллектива организаторы решили уточнить, как объявить группу. Именно тогда и родилось название "На-На".

"Больше ничего в голову не пришло, ума не хватило. "На-На" ближе лежало. За два часа до концерта, когда группу нужно было объявить. Впервые мировые звезды появились в Москве, и мы участвовали в этом концерте", - рассказал Алибасов.

По словам продюсера, он даже не мог предположить, что название "прилипнет" к музыкантам.

Группа "На-На" была основана в 1989 году, за время существования коллектива в нем неоднократно менялся состав участников.

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