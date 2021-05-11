Лавров: Вашингтон пытается сузить повестку переговоров Путина и Байдена

США разрушили все механизмы контроля над вооружениями

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о подготовке встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Российский министр отметил, что Вашингтон стремится сузить повестку переговоров в вопросе стратегической стабильности.

"Мы предлагаем рассматривать проблемы в сфере стратегической стабильности всех без исключения факторов, всех без исключения систем, как наступательных, так и оборонительных, которые на эту стратегическую стабильность оказывают непосредственное влияние", - заявил Лавров в Баку, на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Ранее стало известно, что Байден предложил Путину встречу на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран. В Белом доме предположили, что переговоры могут пройти в июне. В свою очередь, в Кремле заявили, что возможные сроки встречи обсуждаются.

Сергей Лавров на пресс-конференции в Баку подчеркнул, что диалог, конечно же, необходим. Особенно в условиях, когда Вашингтон разрушил практически все механизмы контроля над вооружениями, приводит слова министра РИА Новости.

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