Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Мэр Москвы потрясен чудовищным нападением на школу в Казани

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования президенту республики Татарстан Рустаму Минниханову в связи с трагедией в Казани, где во вторник утром произошла стрельба в школе. Телеграмма опубликована на официальном сайте мэра.

Сергей Собянин отметил, что потрясен чудовищным нападением на казанскую школу, в результате которого погибли дети и взрослые: "В этот трудный час Москва с вами, разделяя боль и страдания жителей республики. Прошу передать искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим".

По последним данным, жертвами стрельбы стали 7 детей и учительница, еще 16 детей и сотрудников гимназии ранены. Сам стрелок задержан. Им оказался 19-летний местный житель.

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