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Губернатор Красноярского края рассказал Путину о реализации важных проектов

15:01
  • вторник
  • 11 мая 2021

Началось освоение угольных скважин в Арктике и на Таймыре

Социально-экономическую ситуацию в Красноярском крае во вторник обсудил Владимир Путин с губернатором региона Александром Уссом. Встреча состоялась в Кремле.

По словам главы субъекта, год удалось закончить с небольшим профицитом. Госдолг сократился со 104 до 77 миллиардов рублей. Началась реализация нескольких важнейших проектов, среди которых - освоение угольных скважин в Арктике и на Таймыре и строительство моста к богатейшим месторождениям на правом берегу Енисея - его введут в 2023 году.

Говоря о пандемии, Усс отметил - несмотря на трудности, краю удалось пройти пик кризиса достойно, сообщает "ТВ Центр".

Усс: Очень сложным для нас был ноябрь и начало декабря. У нас было развёрнуто более семи тысяч ковидных коек, сформировано 283 ковидные бригады. Кстати говоря, мы практиковали и региональные выплаты, для этого выплатили из нашего бюджета 3,5 миллиарда.

Путин: Врачам, да?

Усс: Да. 11, если я не ошибаюсь, субъектов Федерации, где практиковались такие региональные выплаты. Мы могли себе это позволить.

Путин: А вакцинация как идёт?

Усс: По вакцинации: мы должны к осени обеспечить вакцинирование порядка миллиона 300 тысяч человек. Всё идёт по графику. Развёрнуто более 100 прививочных пунктов. Поэтому с учётом графика поставок мы без задержек всё это реализуем.

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