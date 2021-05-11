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Специалисты по огнестрельным ранениям срочно вылетели в Казань из Москвы

14:04
  • вторник
  • 11 мая 2021

В столицу Татарстана отправились главы Минздрава и Минпросвещения

Школьникам, пострадавшим в результате стрельбы в учебном заведении в Казани, требуется специализированная помощь. Такие специалисты уже отправились в столицу Татарстана из Москвы, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
В школе Казани произошла стрельба

"Я хочу сказать, что ранения тяжелые, огнестрельные, требуются специалисты, которые как раз по огнестрельным ранениям. Такие сейчас направляются сейчас в республику", - сказала Голикова на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

Голикова также сообщила, что уже выполняется поручение президента России: бортом МЧС в Казань вылетают министр здравоохранения и министр просвещения. Этим же самолетом в столицу Татарстана отправляются девять специалистов-медиков, специалисты судебно-медицинской экспертизы и психологи.

Стрельбу в казанской школе №175 открыл утром 11 мая вооруженный подросток. По данным мэрии Казани, погибли восемь человек – семеро учеников и учительница. Пострадали 20 человек, передает ТАСС.

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