ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин внёс в Мосгордуму законопроект об изменении бюджета на 2021 год

14:11
  • вторник
  • 11 мая 2021

Поправки изменяют основные характеристики бюджета

Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект об изменении бюджета на 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Предлагаемые правительством Москвы поправки изменяют основные характеристики бюджета города на 2021 год. Доходная и расходная части увеличиваются на 191,3 млрд руб. Соответственно, доходы бюджета Москвы в текущем году составят 2 трлн 834 млрд руб., расходы - 3 трлн 344 млрд руб.

Дефицит городского бюджета на 2021 год останется неизменным - 510 миллиардов.

Дополнительные доходы планируется направить на реализацию приоритетных программ развития социальной и транспортной инфраструктуры, а также на выполнение проектных и строительных работ на важнейших объектах улично-дорожной сети.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Скорая помощь возле метро
Скорая помощь возле метро
Сергей Собянин в Мосгордуме
Сергей Собянин в Мосгордуме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.