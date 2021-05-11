Собянин внёс в Мосгордуму законопроект об изменении бюджета на 2021 год

Поправки изменяют основные характеристики бюджета

Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект об изменении бюджета на 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Предлагаемые правительством Москвы поправки изменяют основные характеристики бюджета города на 2021 год. Доходная и расходная части увеличиваются на 191,3 млрд руб. Соответственно, доходы бюджета Москвы в текущем году составят 2 трлн 834 млрд руб., расходы - 3 трлн 344 млрд руб.

Дефицит городского бюджета на 2021 год останется неизменным - 510 миллиардов.

Дополнительные доходы планируется направить на реализацию приоритетных программ развития социальной и транспортной инфраструктуры, а также на выполнение проектных и строительных работ на важнейших объектах улично-дорожной сети.

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